Naarn plant flächendeckende Glasfaser-Versorgung

NAARN IM MACHLAND. Ein restlos gefüllter Saal beim ersten Informationsabend zu dem ambitionierten Glasfaser-Projekt in der Gemeinde.

Projektmanager Robert Schöller, Bgm. Martin Gaisberger, GF Lorenz Schmidtberger und Volker Dobringer (Breitbandbüro OÖ). Bild: Elektro Pühringer

Einen flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes im gesamten Gemeindegebiet plant die Marktgemeinde Naarn im Machland. Um möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner von der Sinnhaftigkeit eines Anschlusses zu überzeugen, sind mehrere Info-Abende in den einzelnen Ortschaften geplant. Den Beginn machte diese Woche Au an der Donau. Hier war das Interesse der Bevölkerung dermaßen groß, dass der Saal beim Jägerwirt bis auf den letzten Platz besetzt war.

Gemeinsam mit dem Breitbandbüro Oberösterreich präsentierten Vertreter der Firma Elektro Pühringer GmbH aus Arbing das Vorhaben und erläuterten Details zum Netzausbau sowie spezielle Förderungsmöglichkeiten für Landwirte und Firmen. Auch Informationen über die technische Umsetzung und ein Kostenüberblick fehlten nicht. Außerdem konnten im Anschluss viele offene Fragen abgeklärt werden. „Ich freue mich ehrlich über das große Interesse der Naarnerinnen und Naarner. Die ersten Bestellungen konnten wir bereits im Anschluss der Veranstaltung entgegennehmen“, zog Lorenz Schmidtberger, Geschäftsführer der Elektro Pühringer GmbH, nach der Veranstaltung Bilanz.

Der große Andrang zeige, dass die Bewohner des ländlichen Raumes durchaus an einem Anschluss an das schnelle Internet Interesse zeigen, sagt der Naarner Bürgermeister Martin Gaisberger: „Ein Glasfaser-Netz steigert nicht nur die Lebensqualität, sondern auch den Wert von Immobilien und sichert letzten Endes unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit.“ Damit allerdings das Projekt umgesetzt werden kann, müssen mindestens 50 Prozent der Haushalte einen solchen Anschluss beantragen. Der nächste Informationsabend hierzu findet bereits am 22. Jänner im GH Wahl in Ruprechtshofen statt.

