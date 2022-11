Naarn gratulierte den ersten „Doni“-Preisträgern

Der begehbare Fisch „Doni“ ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel in der Machlandgemeinde, sondern steht nun auch als Symbol für besondere Leistungen. Bei einer Ehrenfeier bedankte sich die Marktgemeinde Naarn nämlich bei verdienten ausgeschiedenen Kommunalpolitikern mit einem „Doni“ in Bronze, Silber und Gold für ihre Leistungen im Dienst der Gesellschaft.

Tamara Steinkellner durfte sich bei dem Festabend über einen „Doni“ in Bronze freuen. Mit einem „Doni“ in Silber wurde Harald Lambauer für seine Leistungen auf Gemeindeebene ausgezeichnet. Für ganz besonderes Engagemant für die Marktgemeinde Naarn ist der „Doni“ in Gold vorgesehen. Dieser wurde Christa Strasser, Christine Schwab, Josef Strasser, Gerald Derntl, Karl Gartner sowie Hermann Lambauer überreicht.

Drei Ehrenringe verliehen

Über den Ehrenring als höchste Auszeichnung der Marktgemeinde Naarn durften sich heuer gleich drei Personen freuen. Dem langjährigen Gemeindearzt Ferdinand Stegfellner wurde diese Ehre ebenso zuteil wie der ehemaligen Vizebürgermeisterin und Gemeindepolitikerin Gertraud Schober. Dritter Ehrenring-Träger ist der scheidende Naarner Amtsleiter Georg Gruber. Bürgermeister Martin Gaisberger bedankte sich bei allen Geehrten für deren unermüdlichen Einsatz für die Marktgemeinde Naarn.