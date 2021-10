Naarn gegen Schwertberg: Machland-Derby als Sonntags-Matinee

Nach dem Befreiungsschlag in der jüngsten Runde, dem 2:1-Auswärtssieg bei Titelkandidat Bad Leonfelden, will Naarn mit einem Erfolg über Schwertberg im Machland-Derby den Anschluss an das Tabellenmittelfeld schaffen. "Wir müssen in den verbleibenden Runden Gas geben, um im Frühjahr eine bessere Position zu haben", sagt Naarns Trainer Herbert Panholzer. Nachdem er nach der Rückkehr einiger verletzter Spieler wieder mehr Optionen hat, ist Panholzer positiv gestimmt: "Ich freue mich auf das Derby am Sonntagvormittag."

Für Rohrbach-Berg stehen auch entscheidende Wochen bevor. Nach dem morgigen Spiel in Urfahr gegen St. Magdalena warten mit Viktoria Marchtrenk und Tabellenführer Dietach zwei harte Brocken auf den Tabellenvierten. Trainer Christian Eisschiel: "Jedes Spiel in dieser Liga ist schwer, es kann jeder jeden schlagen, die Favoriten auf den Aufstieg bleiben für mich Dietach und Bad Leonfelden."

In der Bezirksliga Nord hat der SV Freistadt zuletzt den Erfolgslauf der Union Julbach gestoppt. Die Julbacher sind aber immer noch in der Poleposition. Mit Arnreit kommt am Sonntag erneut ein guter Gegner in das Meran-Stadion. Fast gleichauf sind Putzleinsdorf und Lembach vor dem Kultderby am Samstag. Beim letzten Aufeinandertreffen triumphierte Lembach klar mit 4:1.

In der OÖ-Liga hat St. Martin die SPG Pregarten mit dem 2:1-Erfolg über St. Florian in der Tabelle überholt und ist nun das bestplatzierte Mühlviertler Team. Morgen geht es für St. Martins Kicker vor heimischem Publikum gegen Micheldorf. Wieder nicht spielen kann die SPG Pregarten. Nachdem schon die Begegnung vergangene Woche gegen Friedburg wegen Corona-Fällen innerhalb der Mannschaft abgesagt werden musste, kann heute gegen Wallern erneut nicht gespielt werden. Auch der Trainingsbetrieb ist nur eingeschränkt möglich.