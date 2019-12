Junge Frau bestahl 90-Jährigen nach Barabhebung in Perg

Der Diebstahl geschah kurz nach 9 Uhr früh, nachdem ein 90-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Perg in einer Perger Bank Bargeld aus einem Geldautomaten abgehoben hatte. Vor der Bankfiliale wurde er von einer jungen Unbekannten angesprochen und nach etwas Kleingeld gefragt. Der 90-Jährige ging der Bitte nach, stellte seinen Einkaufskorb, in dem das abgehobene Geld in einem Kuvert lag, auf den Boden und gab der Frau ein paar Euro. In einer unachtsamen Sekunde muss die junge Frau, die laut Polizei osteuropäischer Herkunft sein soll, eine schwarze Jacke und eine Umhängetasche trug, das Kuvert mit dem Geld entwendet haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Polizeiinspektion Perg bittet unter 059133/4320 um Hinweise.

