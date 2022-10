Mutter und Kinder bei Unfall im Haselgraben verletzt

Bei der Fahrt durch den Haselgraben hatte ein 47-jähriger Pole auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren. In einer starken Rechtskurve geriet der Pkw, in dem sich noch zwei Arbeitskollegen befanden, ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte das Auto mit dem entgegenkommenden Pkw einer 36-Jährigen. Die Frau aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war mit ihren beiden Söhnen im Alter von fünf und sechs Jahren unterwegs.

Sowohl die Mutter als auch die Kinder wurden bei dem Unfall verletzt. Die Rettung brachte sie in ein Krankenhaus. Der Unfallversursacher und seine Beifahrer blieben unverletzt, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Für die Aufräumarbeiten, die etwa eine Stunde in Anspruch nahmen, rückten die Feuerwehren Hellmonsödt und Kirchschlag an.