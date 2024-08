Mutter und 3 Kinder bei Verkehrsunfall in Grünbach verletzt

Rettung, Feuerwehr und Polizei standen am Mittwochnachmittag im Gemeindegebiet von Grünbach (Bezirk Freistadt) im Einsatz: Eine 29-jährige Pkw-Lenkerin hatte gegen 15 Uhr bei der Fahrt auf einem Güterweg in Richtung Heinrichschlag die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Rund 500 Meter nach dem Ortsgebiet kam der Wagen in einem Waldstück von der Fahrbahn ab und krachte gegen zwei Bäume.

Familie ins Spital gebracht

Die junge Mutter und ihre drei Kinder im Alter von sieben, fünf und drei Jahren kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden in das Kepler Uniklinikum gebracht, teilte die Polizei am Abend mit. Für die Aufräumarbeiten und die Bergung des beschädigten Wagens rückten laut Landesfeuerwehrkommando die Freiwilligen Feuerwehren Grünbach, Freistadt und Mitterbach an.

