Als echten Mühlviertler Dickschädl bezeichnet sich die gebürtige Aigen-Schläglerin Jutta Diendorfer. Mittlerweile lebt die Musikerin in Linz und unterrichtet Musik an der Freistädter Mittelschule. "Musik war immer ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben", so Diendorfer, die gerade als ju. mit ihrer ersten Solo-Single "Running from You" die Charts stürmt und unter anderem schon für ihr Männerschnupfen-Video aus dem Vorjahr bekannt ist.