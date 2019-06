Musikkapellen marschierten in Kaltenberg

Fünf Kapellen traten in der höchsten Stufe E an und zeigten neben dem Pflichtprogramm auch ein individuell einstudiertes Showprogramm. Der austragende Musikverein Kaltenberg eröffnete die Marschwertung und präsentierte sich erstmals in seiner neuen Uniform. Groß war die Anspannung, als die Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse der Marschwertung erfolgte. Insgesamt konnten sich 25 Musikkapellen über einen ausgezeichneten Erfolg freuen. "Meine Gratulation an den Musikverein Kaltenberg, der für eine perfekte Organisation und einen reibungslosen Ablauf des Bezirksmusikfestes gesorgt hat", bedankt sich OÖBV-Bezirksobmann Franz Jungwirth bei Kaltenbergs Musik-Obmann Norbert Gillinger und Kapellmeister Stefan Hiemetsberger.

