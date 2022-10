Musikgrößen spielen zum 11er-Club-Jubiläum

Mittlerweile für sein soziales Engagement bekannt, unterstützt der Club Projekte in der nahen Umgebung. 2020 sollte ein Benefizkonzert zum zehnjährigen Clubjubiläum stattfinden. Aufgrund der Pandemie wurde das verschoben. Umso mehr freuen sich die Mitglieder jetzt, zu einem Abend der besonderen Art in den Schnopfhagenstadl in Oberneukirchen einladen zu dürfen.

Der allseits bekannte Rudy Pfann spielt mit den ebenso umtriebigen Musik-Genies Günther Böcksteiner und Toni Pichler, der Lustige Hermann aus Hausleithen und das Familienquartett Hofer aus Bad Leonfelden ergänzen das Programm des unterhaltsamen Abends am Freitag ab 19 Uhr im Schnopfhagenstadl Oberneukirchen. Karten bei allen Mitgliedern des 11er Clubs, der Ensembles und auf der Raika Oberneukirchen.