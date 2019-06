Musikgenuss im Schloss

Clemens Hellsberg, langjähriger Vorstand der Wiener Philharmoniker, gibt am 6. und 7. Juli wieder Benefizkonzerte auf Schloss Altenhof im Mühlkreis zugunsten der Malteser. Unter dem Motto "... mit Freunden für Freunde musizieren ..." unterstützt der Musiker diese soziale Initiative, die ihren Ausgang bereits im Jahr 1981 genommen hat.

Gemeinsam mit seinem Sohn Benedikt, dem philharmonischen Kollegen Robert Bauerstatter, Andrea Wutschek vom Bühnenorchester der Wiener Staatsoper sowie dem Ausnahmegeiger Emmanuel Tjeknavorian und dem Pianisten Maximilian Kromer begibt sich Hellsberg auf eine Reise durch die vielfältige musikalische Welt Mitteleuropas: Joseph Haydn und Zoltán Kodály führen in die ungarische Tiefebene, Antonín Dvorák bringt Klänge aus Böhmen und der Ukraine in das Programm ein.

Musizieren für Malteser

Veranstaltet wird das Konzert zugunsten der Arbeit des Malteser Hospitaldienstes Austria (MHDA), dessen ehrenamtliche Mitglieder die Betreuung von Menschen mit Behinderung in ganz Österreich in den Mittelpunkt ihres Engagements stellen. Die geeignete Bühne dient das Schloss Altenhof "mit seinem herrlichen Blick in die Ferne, der einem trotzdem das Gefühl gibt, dass hier die Welt endet", wie Hellsberg es ausdrückt. Die Konzerte finden am Samstag, 6. Juli und am Sonntag, 7. Juli, jeweils um 19.30 Uhr statt. Karten und Informationen unter 07285 / 262 oder info@schloss-altenhof.at