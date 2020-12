Musikerin ju. schenkt ihren Fans eine neue Single

Die neue Single "You’re gone" können Musikliebhaber ab sofort gratis unter www.jumusic.at downloaden und auf YouTube streamen. Bald ist sie auch auf allen anderen Onlineplattformen erhältlich.

"You’re gone" – in diesem Song erinnert sich die aus Aigen-Schlägl stammende Lehrerin an jemanden, der 2014 viel zu früh gehen musste. Alleine mit dem Schmerz, der ihr die Luft zum Atmen nimmt, schreibt sie ihre Gedanken auf. Jahre später ist dieser Text die Inspiration zu der gefühlvollen Ballade "You’re gone". Heute hat Jutta Diendorfer, die mittlerweile in Linz lebt und in Freistadt Musik unterrichtet, diese schwere Zeit überwunden, geblieben ist die liebevolle Erinnerung an Florian.