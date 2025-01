Musiker widmen neues Video derBergrettung

Ein OÖN-Artikel über die Bergrettung Böhmerwald inspirierte die Mühlviertler Band "heiligenblut" dazu, ihr neuestes Musikvideo, das in den nächsten Tagen veröffentlicht wird, den Rettern zu widmen. Just an dem Tag, als die Bergretter eine verirrte, unterkühlte Person retten konnten, drehte die Band das Video im Böhmerwald. Darin geht es passenderweise um eine Person, die durch den Böhmerwald irrt. Gedreht wurde zufällig in unmittelbarer Nähe des späteren Fundortes der abgängigen Person. Dies sei Zeichen genug um den freiwilligen Bergrettern das Video zu widmen. (heiligenblut)

