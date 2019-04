Musiker und Sänger halten Einzug auf Burg Piberstein

HELFENBERG. Das historische Umfeld der Burg Piberstein ist seit mehr als 40 Jahren regelmäßig Schauplatz kultureller Veranstaltungen. Seit 1977 bereichert der Kultursommer Piberstein das Kulturjahr im Oberen Mühlviertel.

Bei der Zusammenstellung des Programms wird stets darauf geachtet, dass die Auftretenden entweder aus der Region sind oder einen starken Bezug dazu haben.

Heuer startet der Kultursommer am 4. Mai mit "Gü" und dem Programm "Einfach unerhört". Am 25. Mai kommt der Gitarrenvirtuose David Lindorfer, ein gebürtiger "Stefinger", und wird Hits seiner aktuellen CD "Rainmaker" zum Besten geben. Am 1. Juni gibt es eine Clownerie mit dem Trio Grawal: Dabei wird versucht, einen "Mord auf der Bühne" aufzuklären. Ein kabarettistischer Abend folgt am 22. Juni mit Rudi Habringer. Was vier junge Männer gesanglich bewegen können, zeigt das Vokalensemble "Male Diven" am 5. Juli mit einer Mischung aus Klassik und Moderne. Ein weiterer Leckerbissen steht am 19. Juli auf dem Programm: "Sixi" Sieglinde Füreder und ihre Band "Siklenda". Manche kennen Sieglinde noch aus der Helfenberger Lagerhaus-Pub-Zeit. Damals trat sie mit ihrer legendären Truppe "asr-company" auf.

Als Dauerausstellung sind heuer Werke der Aigen-Schlägler Porträtzeichengruppe auf der Burg zu sehen. Die Vernissage ist für den 24. Mai angesetzt.

Ab 26. Mai wird die Burg jeweils an Sonntagnachmittagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein – inklusive Bewirtung für die Besucher.

