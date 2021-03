Musiker nutzen Schaffenspause für Unterstützung von Sozialmarkt

Konzerte mit Publikum werden wohl noch für eine längere Zeit nicht möglich sein. Eine Perspektive, die sich auch auf die vielen Musiker und Ensembles, die im Umfeld der Landesmusikschule Pregarten und ihrer Zweigstellen in Gutau und Bad Zell tätig sind, auswirkt. Was nicht heißt, dass man in Untätigkeit verharrt. Im Gegenteil: Ein Team um Musikschuldirektor Markus Lindner hat nun eine Benefiz-Aktion ins Leben gerufen, mit der Musiker jene Menschen unterstützen, die mehr denn je auf Hilfe angewiesen sind.

Musik für Lebensmittel

Unter dem Motto "Musik schenken, an Menschen denken" sammelt die Musikschule dringend benötigte Lebensmittel oder Geldspenden für den Rotkreuz-Markt in Hagenberg. Musikschaffende aus der Region stellen dafür kostenlos Tonträger zur Verfügung. "Wir haben dazu beim Eingang der Musikschule Pregarten in der Bruckmühle einen kleinen Verkaufsstand aufgebaut, der täglich mit CDs bestückt wird. Die Interpreten sind Musikschaffende aus der Region. Das reicht von Ensembles, in denen unsere Lehrer tätig sind, bis zu Bands ehemaliger Schüler", sagt Musikschuldirektor Markus Lindner. Auch musikalisch sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein: Von Alter Musik über Klassik und Jazz bis zu Chormusik, Rock und Weltmusik spannt sich der Bogen.

Für jede entnommene CD freut sich das Musikschulteam über eine freiwillige Spende von zumindest zehn Euro. Entweder in Form von Bargeld – dafür gibt es eine Spendenbox – oder von haltbaren Lebensmitteln sowie Hygieneartikeln, die in einen der vorbereiteten Behälter gelegt werden können. Die Aktion soll zumindest bis Ostern durchgeführt werden.