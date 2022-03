Musiker feiern Jubiläumsfest

Nach zweijähriger Pause freut sich der Musikverein, am 18. und 19. Juni das Bezirksmusikfest auszurichten. Die Vorbereitungen laufen bereits seit eineinhalb Jahren auf Hochtouren. In Zeiten des Lockdowns mussten diese auch online abgewickelt werden. Das Bezirksmusikfest wird eine der größten Veranstaltungen im Jahr 2022 im Bezirk Rohrbach sein. Man erwartet 1600 Musiker und 4000 Besucher. Am Samstag, 18. Juni, findet am Nachmittag der erste Teil der Marschwertung statt. Am Sonntag folgt der zweite Teil. Programm: www.mv-stoswald.at