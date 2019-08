Musikclub Open Air bringt Kultur aus aller Welt in das Mühlviertel

Als Höhepunkt des Clubjahres findet im Musikclub Lembach am 23. und 24. August bereits zum siebten Mal das MOA – Musikclub Open Air – statt. Lembach wird ein Wochenende lang zum Schauplatz eines Festivals mit vielen unterschiedlichen Facetten. Es treten bekannte Bands und Geheimtipps aus dem In- und Ausland auf. Wie immer werden alle Sinne mit deliziösen hausgemachten Köstlichkeiten, dem besten Bier der Region und der wunderbarsten Musik aus vielen Genres verwöhnt. Der Musik-Kulturclub steht für Vielfalt und will zeigen, was die österreichische, aber auch internationale Musikszene zu bieten hat.

Die Auflage der Tickets ist laut Obmann Peter Baumüller dieses Jahr stark begrenzt: "Also verpasst nicht eure Chance auf ein unvergessliches Festival." Am Line-up stehen Steaming Satellites (A), Dicht & Ergreifend (D), Gewürztraminer & da gmischte Satz (A), Kytes (D), Palko!Muski (CH), Henry and the Waiter (D), Dschuls & Mey (A) und Fox & Bones (USA).

Facettenreicher Verein

Die Stärke des Musik-Kulturclubs Lembach hat mehrere Facetten: Menschen, die aktiv das kulturelle Angebot am Land beeinflussen und mitgestalten wollen, finden hier eine Möglichkeit, sich bei Veranstaltungen mit ihren Fähigkeiten einzubringen. Diejenigen, die ihre ersten Schritte im Kunst- und Kulturbereich machen möchten, finden hier eine Plattform, sich auszuprobieren und gleichzeitig Hand in Hand mit erfahrenen Veranstaltern tolle Events zu kreieren. "Der Musik-Kulturclub Lembach agiert als ehrenamtlicher Verein und bringt Menschen aus vielen unterschiedlichen Fachbereichen zusammen. So lernen hier alle voneinander und können ihr Wissen weitergeben", sagt Baumüller. Als gemeinschaftliches Ziel des Ganzen steht die Bereicherung des kulturellen Angebotes in der Region an oberster Stelle, gleich danach kommt die möglichst ressourcen- und umweltschonende Umsetzung der Veranstaltungen als "Green-Event". Ein weiteres Ziel des Vereines ist es, mit dem Jahresprogramm und speziell mit dem Musikclub Open Air auch vermehrte Aufmerksamkeit auf den Lebens- und Wirtschaftsstandort Lembach zu lenken. "Die Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen ist quasi ein Heimkommen für alle Mitwirkenden", sagt der Obmann. Somit soll Lembach noch attraktiver und lebenswerter gestaltet werden. Zusammenarbeit im Ort fördern und andere miteinbinden, dies lässt die Gemeinschaft in einer Gemeinde wachsen. So ist der Musikclub stolz darauf, jedes Jahr erneut auf die Unterstützung des Freizeitvereins Container, des Netzwerkes Kultursprung, der Feuerwehr und der Gemeinde Lembach zählen zu können.

Vorverkaufskarten gibt es bei allen Banken, auf www.oeticket.com, auf www.mkc.kupfticket.at, bei allen "aktiven Clubmitgliedern" und unter +43(0)664 11 04 370.