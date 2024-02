Musikalischer Leckerbissen in Lembach: Junge Kapellmeister dirigieren Konzert

Erst vor wenigen Tagen legten Julia Hackl, Kapellmeisterin in Kirchberg, Katharina Reiter, Kapellmeister-Stellvertreterin in St. Peter am Wimberg, Benedikt Saxinger, Kapellmeister in Kollerschlag, und Ruben Höglinger, Kapellmeister des Musikvereins Oepping, ihre Abschlussprüfungen ab.

Damit feierten sie das Ende der viereinhalb Jahre langen Ausbildung in der Klasse von Thomas Eckerstorfer. Aus diesem Grund bereiteten sie sich in den vergangenen Tagen mit dem Orchester intensiv auf das große Abschlusskonzert vor.

Musiker aus dem ganzen Bezirk

Rund 65 Musiker aus dem ganzen Bezirk erprobten mit den Absolventen ein spannendes und abwechslungsreiches Programm, das von Originalkompositionen für Blasmusik über Klassik bis hin zu Pop-Werken alles verbindet. Die Musiker und Dirigenten hoffen auf ein unvergessliches Konzert. Beim Eintritt freuen sich die Musiker auf eine freiwillige Spende.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper