Musikalische Neujahrsgrüße von der Musikkapelle Bad Leonfelden

Zu einem musikalischen Start in das Jahr 2023 lädt die Trachtenmusikkapelle Bad Leonfelden morgen, am 1. Jänner: Um 16 Uhr geht im "Haus am Ring" die Kurstadt-Version des Neujahrskonzertes über die Bühne. Dieses ist zwar nicht ganz so mondän wie jenes wenige Stunden zuvor im Wiener Musikverein, kann in puncto Programm aber fast mithalten: Dabei steht mit dem Stück "Gruß aus Wien" von Robert Stolz gleich zu Beginn ein Brückenschlag in Richtung Bundeshauptstadt auf dem musikalischen "Menüplan".