Musikalisch in den Frühling

Im Vordergrund steht nicht nur die Freude an traditioneller Volksmusik, denn die Veranstaltungen sind auch famose Auftrittsmöglichkeiten für die Teilnehmer an den "Musi und Gsang"-Seminaren. Ein solcher Volksmusikabend findet am 1. April beim Haudum in Helfenberg statt. Ab 19.30 Uhr steht nicht nur die Lenalmusi auf der Bühne, eine am Seminar in Elmberg entstandene Klarinettenmusik mit sechs jungen Musikantinnen aus dem Mühlviertel. Mit dabei ist auch der Burgkirchner Dirndldreigsang aus dem Tennengau (Bild). Komplettiert wird das Programm durch die Pulverriedl Musi aus Hagenberg und den 4G-Männer-Viergesang. Durchs Programm führt Franz Gumpenberger. Reservierungen unter office@musiundgsang.at.

