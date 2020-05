Musik verbindet, auch wenn man getrennt ist

Inspiriert durch die Balkonkonzerte in Italien und die folgende Welle an kreativen musikalischen Beiträgen von vielen Berufs- und Amateurorchestern in sozialen Netzwerken startete der Musiker Stefan Reinthaler, Musikpädagoge an den BBS Rohrbach, ein musikalisches Gemeinschaftsprojekt an seiner Schule. "Grundsätzlich war meine Idee, mit Musik eine Botschaft zu übermitteln, die zum Zusammenhalt anregen und den Dank an die vielen Helfer und Helferinnen aller Bereiche aussprechen soll.

Das gemeinsame musikalische Video soll auch allen Schülern und Lehrern Kraft und Motivation während des Homeschoolings verleihen." Reinthaler, der sich in vielen musikalischen Genres heimisch fühlt, nahm anfangs eine Klavierbegleitung inklusive Gesangsspur mit der Melodie auf. Mit genauen Anleitungen für die Aufnahmen hinsichtlich Tempo oder Rhythmus wurden dann die Spuren von Kollegen und Schülern eingesungen oder eingespielt und in weiterer Folge mit einem Tonprogramm zusammengefügt, abgestimmt und abgemischt.

Die Musiker haben auch Videos vom Musizieren erstellt, bei dem teilweise ganze Familien mitgewirkt hatten. An den BBS Rohrbach wird seit Beginn der Schulschließungen Fernunterricht laut Stundenplan via MS Teams abgehalten. Um auch einen Einblick in das Homeschooling zu gewinnen, haben die Schüler der HLW- und FSD-Klassen im Musikunterricht Videos über ihre Tätigkeiten während des Unterrichts und in der Freizeit gestaltet. Diese vielen Einsendungen, die aus zeittechnischen Gründen nicht alle im Video zu sehen sind, wurden von den beiden HAK-digBiz-Schülern Simon Leitner und Luca Birklbauer zu einem Video zusammengefügt. Das Video ist auf Facebook, Instagram, YouTube und unter www.bbs-rohrbach.at zu sehen.