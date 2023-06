Musik und Panorama beim Singen mit Aussicht auf Piberstein und Hollerberg

Das "Singen mit Aussicht" findet nach der gelungenen Premiere im Vorjahr heuer wieder statt. Auch auf Burg Piberstein und am Hollerberg wird wieder gesungen.

Mit dem offenen Singen an zehn besonders schönen Plätzen will der Chorverband Oberösterreich viele Menschen erreichen, um das Singen in allen Schichten der Bevölkerung zu fördern. Am 11. Juni leitet Evelyn Haselmayr auf Burg Piberstein die große Singgemeinschaft an. Unterstützt wird sie von Musikanten aus Niederwaldkirchen. Beginn ist um 16 Uhr, vom Ortszentrum Helfenberg bis zur Burg kann gerne gewandert werden (ca. 30 Minuten). Das Team der Burg Piberstein übernimmt die Verpflegung.

Die zweite Veranstaltung im Bezirk Rohrbach folgt am 25. Juni um 15.30 Uhr am Hollerberg. Sing-Leiterin ist Marina Schacherl, die von Roman Schacherl auf der Gitarre begleitet wird. Anschließend ab etwa 17 Uhr gibt der Chor der 7. Klasse des Musikgymnasiums Stifterstraße Linz ein Kurzkonzert in der Kirche.

Eigenes Liederheft aufgelegt

Für das gemeinsame Singen wurde ein eigenes Liederheft mit Kanons, Volksliedern und Popsongs erstellt, das vor Ort zum Selbstkostenpreis von fünf Euro erhältlich ist. Wer sein Liederheft vom Vorjahr noch hat, soll es mitnehmen.

