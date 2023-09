Musik und Bier verbindet Mühlviertler Städte

In die Verlängerung geht eine im Vorjahr erstmals erfolgreich realisierte Zusammenarbeit zwischen Bad Leonfelden und Freistadt: Auch heuer wieder ist die Leonfeldner Bierbrezn-Musi beim Trachten-Abpfiff in der Brauerei Freistadt am Donnerstag, 7. September, ab 18 Uhr, dabei. Der Trachten-Abpfiff in der Brauerei ist ein Hochamt für alle Fans zünftiger Unterhaltung: Bei Blasmusik und Bier wird in Dirndl oder Lederhose auf den Genuss und die Freude am Leben angestoßen. Letztes Jahr war erstmals nach der Corona-Pause die Leonfeldner Bierbrezn-Musi der musikalische Hauptact – und auch heuer ist das aus Musikern der Trachtenmusikkapelle Bad Leonfelden bestehende Ensemble wieder mit dabei. "Wir freuen uns, dass wir wieder eingeladen wurden, und werden unser Bestes geben", sagt Musikvereinsobmann Wolfgang Hochreiter zu der besonderen Ausrückung in der Bezirksstadt. Bei dieser erhalten die Leonfeldner Unterstützung von den Grünbacher Schuhplattlern, die ebenfalls ihr Können zeigen werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper