Musik, Pfarre und Bank teilen sich ein Gebäude

Mitten im Ortszentrum von St. Martin wird in den kommenden eineinhalb Jahren ein Haus für die Pfarre, den Musikverein und die Raiffeisenbank errichtet. Mit der gemeinsamen Initiative soll nicht nur das Ortszentrum, sondern auch der Zusammenhalt in der Gemeinde gestärkt werden. Zudem ist in dem etwa 2000 Quadratmeter großen Gebäude auch Platz für externe Mieter. Die Investitionskosten des Gemeinschaftsbaus werden mit rund 7,5 Millionen Euro angegeben. Davon wird die Gemeinde 1,2 Mio. Euro übernehmen, die Pfarre 900.000 Euro und den Hauptanteil die Raiffeisenbank Region Neufelden.

Die Bank errichtet auf dem Standort eine neue Zentrale für neun Bankstellen mit 40 Arbeitsplätzen sowie ein Kompetenzzentrum für Firmenkunden und Private Banking. Die 70 Mitglieder zählende Musikkapelle bekommt hier ein modernes Probenlokal mitten im Marktzentrum. Auch in der Pfarre freut man sich auf das neue Gebäude, das viele Synergien in der Nutzung ermöglicht: Das Foyer und die Tiefgarage mit 26 Stellplätzen, außerdem Dachterrassen, Lift, Toiletten sowie Gruppen- und Besprechungsräume werden künftig gemeinsam von Raiffeisenbank, Pfarre und Musikheim verwendet. Die Fertigstellung wird im Frühsommer 2022 angepeilt.