Musik, Magie und ein besonderer Preis bei "Immanuel Action Day"

Groß war die Freude am Wochenende bei den Verantwortlichen des Vereins "Immanuel" über den guten Besuch beim "Action Day" auf der Hirschalm. Etwa 500 Besucher waren der Einladung gefolgt, einen unterhaltsamen und vielseitigen Tag auf dem bekannten Freizeitareal in Unterweißenbach zu verbringen. Es wurde getanzt, gelacht, gerodelt und gestaunt.

Einer der Höhepunkte des Tages war zudem die Verleihung des Sozialpreises "Immanuel". Der Tragweiner Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Josef Naderer überreichte diese Auszeichnung an den Gastronomen Josef "Pepi" Aglas. Mit dem "Immanuel" werden Personen und Betriebe der Region Mühlviertler Alm ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um die Integration von Menschen mit psychosozialen Benachteiligungen bemühen. Josef Aglas gibt in seinem Betrieb bereits seit 2017 Menschen mit Beeinträchtigung eine Chance, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ein Engagement, das mittlerweile auch innerhalb der Familie von seinem Sohn Christian fortgeführt wird. Dieser Einsatz zeigte sich auch darin, dass die Familie Aglas sämtliche Eintrittsgelder für die Sommerrodelbahn und für den Jagdmärchenpark, die an diesem Tag eingenommen wurden, dem Verein Immanuel zur Verfügung stellte.