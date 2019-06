Musik auf dem Marktplatz

Von Austropop über Heavy Metal bis zu Funk reichte die Stilpalette beim ersten "Schwertberg Jammed" in dieser Spielsaison. Eröffnet wurde der Abend auf der Marktplatz-Bühne von der Rockband "The Jesuses", die derzeit an ihrem ersten Album mit eigenen Songs arbeitet. Eigenkompositionen voller Sehnsucht nach Ferne und Liebe brachten Roman Höbarth und "Graph" auf die Bühne. Rockig präsentierte sich die Linzer Band "GrenZganG", während sich "Akustixxx" als Austropop-Spzezialisten ins Zeug legten. "Dieser Abend macht einfach Lust auf mehr", so Bürgermeister Max Oberleitner, der sich mit seinem Team der Jungen ÖVP Schwertberg bereits auf die nächsten "Schwertberg Jammed"-Abende am 26. Juli auf der Freizeitwiese und am 23. August auf der Aiserbühne freut.

