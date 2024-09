Mure erwischte Gnadenhof: „Die Situation ist einfach nur schlimm“

Seit vergangenem Donnerstag hielt der Dauerregen in Oberösterreich an und die Wassermassen wurden zunehmend zur Herausforderung für die Feuerwehren. Seither galt es 1500 Einsätze zu bewältigen, 330 Wehren boten insgesamt 10.000 Feuerwehrleute auf, die in Summe 18.000 Stunden auf den Beinen waren, wie ein Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos am Montag informierte.