Münzbachs Feuerwehren hissten die weiße Fahne

Ein Prüfungswochenende stand den beiden Freiwilligen Feuerwehren iMünzbach und Obernstrass ins Haus. Vier Tanklöschgruppen und fünf Löschfahrzeuggruppen mit insgesamt 70 Personen stellten sich den Herausforderungen der Leistungsprüfung Branddienst in den Wertungskategorien Silber und Bronze. Neben einer Überprüfung in Gerätekunde galt es auch vorgegebenen Einsatzszenarien in einer vorgeschriebenen Zeit fehlerfrei abzuarbeiten. Dass die Fortbildung im Feuerwehrwesen keine Altersgrenzen kennt, zeigten zwei Mannschaften, bei denen die Teilnehmer im Alter von 60 Jahren und mehr angetreten waren. Hier zeigte sich die Motivation und der Ehrgeiz, mit den Jungen mithalten zu wollen.

Der Lohn für den Einsatz: Alle Gruppen meisterten die Prüfung mit Erfolg. Das war auch ein Verdienst von Ausbildungsleiter Martin Achleitner und Andreas Viehböck, der die Gruppen während der Vorbereitung ebenfalls mit seinem Wissen unterstützt hat. Bei der Abschlussbesprechung zeigten sich die Bewerter Martin Klammer und Helmut Knoll von den erbrachten Leistungen sehr angetan und zollten bei der Schlussveranstaltung den Kameraden großes Lob für ihre erbrachten Leistungen.