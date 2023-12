Münzbacher Orchester spielt Neujahrs-Triple

Rund um den Jahreswechsel lädt das Kammerorchester Münzbach an drei Terminen in Münzbach, Bad Zell und Kronstorf zu seinen traditionellen Neujahrskonzerten mit beschwingten Walzerklängen der Strauß-Dynastie und deren Zeitgenossen ein. Georg Prinz hat als künstlerischer Leiter des Orchesters ein Programm zusammengestellt, das zahlreiche Konzertwalzer, Polkas und Märsche der Familie Strauß umfasst. Als ein besonderes Highlight wird bei den Auftritten die Ouvertüre "Dichter und Bauer" von Franz von Suppé zu hören sein.

Gespielt wird am Samstag, 30. Dezember (19.30 Uhr) in der Arena Bad Zell, am Montag, 1. Jänner (17 Uhr) in der Volksschul-Turnhall Münzbach sowie am Mittwoch, 3. Jänner (19.30 Uhr) in der Josef-Heiml-Halle Kronstorf. Freuen Sie sich auf einen schwungvollen Einstand ins Jahr 2024 mit dem Kammerorchester Münzbach! Karten sind bei Ö-Ticket, in allen Raiffeisenbanken, bei den Mitgliedern des Orchesters sowie unter http://www.mv-kom.at/konzerte/kartenbestellung erhältlich. Kinder und Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr haben freien Eintritt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper