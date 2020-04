Um 2:35 Uhr wurde die Polizei zu einem Brandereignis in Feldkirchen/Donau gerufen. Es handelte sich um eine in Brand geratene Papiertonne am Vorplatz des Kindergartens. Die Flammen griffen bereits auf einen Baum über. Die Feuerwehr dämmte und löschte das Feuer. Während der Löscharbeiten kam eine neuerliche Alarmierung wegen eines brennenden Müllkübels vor dem Gemeindeamt Feldkirchen/Donau, der ebenfalls bereits von der Feuerwehr gelöscht wurde.