MÜKIS-Besuch soll nicht am Geld scheitern

Niemand soll aus finanziellen Gründen vom Besuch der Mühlviertler Kinderspiele ausgeschlossen bleiben. Dieses Ziel verfolgt eine Initiative, die der Verein MÜKIS gemeinsam mit einem langjährigen Sponsor und dem Roten Kreuz diese Woche gestartet hat. Insgesamt 100 MÜKIS-Pakete wurden für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien zusammengestellt. Sie behalten Eintrittskarten, Praterpässe sowie Gutscheine für Getränke und Pommes im Wert von etwa 45 Euro. "Einer unserer treuesten Sponsoren, der Lebensmittelkonzern Vivatis, dessen Chef Gerald Hackl in seiner Kindheit und Jugend selbst ein MÜKIS-Stammgast war, hat uns diese Initiative ermöglicht", sagt MÜKIS-Obmann Werner Luegmayr.

Kompetenter Partner für die Verteilung der MÜKIS-Pakete ist das Rote Kreuz: Familien, die Berechtigungskarten für den Rotkreuz-Markt in Perg haben, finden sich ebenso im Kreis der Begünstigten wie Klienten der Sozialberatungen. "Unsere Beraterinnen und Berater wissen ganz genau, welche Familien diese Pakete gut brauchen können", sagt Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter Christian Geirhofer. Gerade die Ferienzeit belastet das Budget von Familien am untersten Einkommensrand, weiß Elfriede Reindl, Leiterin der sozialen Dienste im Roten Kreuz Perg: "Es gibt jedes Jahr eine Vielzahl an Ferienaktivitäten. Man darf aber nicht unterschätzen, wie viele Familien sich diese Angebote nicht leisten können." Vor diesem Hintergrund sei man besonders dankbar dafür, dass man heuer auch diesen Kindern unbeschwerte MÜKIS-Tage ermöglichen kann.

Badezeug einpacken

Praktisch in letzter Minute haben sich die MÜKIS für heuer noch eine zusätzliche Attraktion gesichert: Die "Dschungel-Wasserrutsche" wird im Pratergelände an allen fünf MÜKIS-Tagen bei heißen Sommertemperaturen für willkommene Abkühlung sorgen. Natürlich sind auch alle anderen MÜKIS-Lieblinge – vom Dschungelland über die Riesenrutsche bis zum Wackelberg - wieder mit am Start. Dazu geben sich auf der MÜKIS-Bühne Artisten, Musiker und Clowns ein Stelldichein. Besonders viele kleine und große Fans wird mit Sicherheit das "Bluatschink"-Konzert am Samstag, 13. Juli, anlocken.

Ermäßigte Vorverkaufskarten für die 49. Mühlviertler Kinderspiele sind bei Buch&Büro Pössenberger, Schneewittchen Kindermode, Bäckerei Kern sowie im Strasser-Markt (Kassa 1. Stock) erhältlich.

MÜKIS Perg, 5. bis 7. Juli und 13. bis 14. Juli Festwiese beim Hauptbahnhof Perg

