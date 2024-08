Mühlviertlerinnen im Kader für die Faustball-WM

MÜHLVIERtEL. Der Kader für die Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen steht fest: Zum Abschluss ihres Trainingslagers in der Schweiz nominierte das Trainer-Trio um Cheftrainerin Karin Azesberger das zehnköpfige Aufgebot für die WM, die vom 7. bis 10. November im argentinischen Montecarlo stattfindet. Zwei Neulinge schafften dabei den Sprung ins Team. Mit den drei Angreiferinnen Katharina Gahleitner (Arnreit), Anna Grüll, Stefanie Marusa, Zuspielerin Lisa Leitner sowie den beiden Abwehrspielerinnen Antonia Woitsch (Freistadt) und Iris Mayr sind noch sechs Spielerinnen aus dem Silbermedaillen-Kader der vergangenen Europameisterschaft 2023 in Grieskirchen verblieben. Während Teresa Spadinger (Angriff) und Jana Pinsker (Abwehr) nach einer kurzen Abstinenz ins Aufgebot zurückkehren, wird die WM für Jasmin Kammerhuber und Marie Scharinger das erste internationale Event für den A-Kader sein.

Bis zur Weltmeisterschaft stehen für den WM-Kader noch zwei gemeinsame Trainingslager im Oktober an – ehe der Flieger am 31. Oktober in Richtung Südamerika abheben wird.

