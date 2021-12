Mühlviertlerin verunglückte auf eisglatter Straße

Die Mühlviertlerin fuhr gegen 18 Uhr mit ihrer betagten Angehörigen von St. Johann Richtung St. Peter, als der Pkw auf der Eisfahrbahn ins Schleudern kam, auf die linke Straßenseite geriet und in den angrenzenden Wald stürzte. Das Auto prallte dabei gegen zwei Bäume und blieb schließlich am Dach liegen, teilte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit. Die 51-jährige Lenkerin wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Rohrbach gebracht, ihre Beifahrerin blieb laut Polizei unverletzt.