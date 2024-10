Mühlviertlerin reitet mit Bio-Verpackungen auf der Erfolgswelle

Dem überbordenden Plastikmüll stellt Daniela Piererfellner mit umweltfreundlichen Verpackungen eine umweltverträgliche Alternative gegenüber. Und das mit zuneh-mendem Erfolg: Einige hundert Kunden, vorwiegend aus der Systemgastronomie, setzen mittlerweile auf die kompostierbaren Verpackungsmaterialien aus St. Oswald bei Freistadt. Allein im Jahr 2024 hat Piererfellner beispielsweise mehrere hundert-tausend Stück biologisch abbaubare Burger-Boxen und Eisbecher ausgeliefert. "Plastik ist allgegenwärtig und wird weltweit immer mehr zum Problem. Ich will hier entgegenwirken und den Menschen beim Einsparen von Plastik helfen", sagt die Mühlviertler Unternehmerin.

Den Sprung in die Selbstständigkeit vollzog die Unternehmerin ist vor acht Jahren. Schritt für Schritt hat sie seither ihr Sortiment an biologisch abbaubaren Verpa-ckungsteilen erweitert. Mittlerweile auf mehr als 2000 Artikel. Die Produktpalette reicht von Palmblättern (für Behälter) über Kartons und Holz (als Essbesteck) bis hin zu Zuckerrohr (für Teller, Menüboxen und Eisbecher). Importiert wird aus-schließlich aus dem EU-Raum. So kann die Lieferzeit auf drei bis fünf Tage be-grenzt werden. Für ihr Engagement bei der von kompostierbaren Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen wurde Daniela Piererfellner auch bereits mit dem Energy Globe Award für die Kategorie Erde ausgezeichnet.

Rund 85 Prozent aller Aufträge kommen aus den Bereichen Gastronomie, Burger-Ketten und Eisdielen. Restaurants verwenden Piererfellners Produkte vor allem beim Catering, zum Bereitstellen von Fingerfood, für Besteck und für Mitnehm-Verpackungen. Viele ihrer Produkte vertreibt die 42-Jährige mittlerweile über ihren Online-Shop bioverpackungen.at. Beim Umsatz erwartet Piererfellner heuer ein Wachstum von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Nachhaltiges für Adventmärkte

Aktuell treffen in St. Oswald bereits die ersten Bestellungen für Weihnachtsmärkte ein. "Wir beliefern Aussteller auf den großen Weihnachtsmärkten in ganz Österreich mit unseren umweltfreundlichen Produkten", sagt Piererfellner. Wer also in den kommenden Wochen auf einem Martinimarkt oder Christkindlmarkt Bratwürstel mit einem Heißgetränk verzehrt, benutzt dabei mit großer Wahrscheinlichkeit einen Pappteller, biologisch abbaubares Besteck oder einen Thermobecher von Daniela Piererfellner.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper