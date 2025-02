Mühlviertlerin ist Kandidatin bei Heidi Klums Show-Jubiläum

Zum bereits 20. Mal macht sich Heidi Klum auf die Suche nach "Germany’s Next Topmodel". Wenn am Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben die Jubiläumsstaffel über die Bildschirme geht, ist auch eine hoffnungsvolle Teilnehmerin aus dem Mühlviertel mit an Bord. Die 19-jährige Lisa aus Lasberg hat sich für die bekannte Casting-Show beworben und wurde von Heidi Klum als eine von insgesamt 100 Kandidatinnen - davon zwölf aus Österreich – ausgewählt.

Die Teilnahme an der Casting-Show will Lisa als Sprungbrett für eine internationale Karriere nutzen. Heidi Klum dient ihr dabei durchaus als Vorbild: "Auch sie stammt aus einer kleinen Stadt und hat es ganz nach oben geschafft." Und noch ein Ziel verfolgt Lisa mit ihrer Bewerbung: Da sie selbst als Junge geboren wurde, möchte sie mit einem Erfolg bei "Germany's Next Topmodel by Heidi Klum" anderen Transfrauen vorleben, dass man alles erreichen kann.

