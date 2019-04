Mühlviertlerin aus Poolschacht gerettet

SCHWEINBACH. Bei Arbeiten an ihrem Pool ist am Samstag eine Frau in Schweinbach in den Wartungsschacht gestürzt.

Bild: Christoph Meisinger

Um 15:50 Uhr wurde die Feuerwehr Schweinbach vom Roten Kreuz zu einer Personenrettung alarmiert. Eine Frau ist bei Arbeiten am Pool in den Wartungsschacht gestürzt. Der Ehemann hatte die Rettung alarmiert. Die Frau hatte Glück, dass die Spezialkräfte zur Personenrettung aus Höhen und Tiefen für den Bezirk Urfahr in Schweinbach stationiert sind. So war es möglich, dass binnen kürzester Zeit die Frau schonend aus dem Schacht gerettet und dem Notarzt zur weiteren Versorgung übergeben werden konnte. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus gebracht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema