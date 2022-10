Mühlviertlerin (67) bei E-Bike-Unfall schwer verletzt

Die 67-Jährige war am Sonntag auf dem Radweg von Puchenau kommend Richtung Ottensheim unterwegs. Weil bei Straßenkilometer 7,5 vor ihr ein Radfahrer ein Plastiksackerl verlor, hielt sie am Fahrradweg an, um es aufzuheben.

Ein nachkommender E-Biker wollte die Frau in dem Moment überholen, als sie zum Stehenbleiben abbremste, worauf es zur Kollision zwischen den beiden kam. Die 67-Jährige verletzte sich schwer und musste vom Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und ins Krankenhaus eingeliefert werden.