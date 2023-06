Mühlviertlerin (42) als Serieneinbrecherin überführt

Die Polizei erwischte die Frau am 7. Februar in flagranti, ihr wurden Einbrüche und Diebstähle in den Bezirken Perg, Amstetten, Linz und Melk zugeordnet, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag.

In ihrer Wohnung fanden die Beamten zahlreiche gestohlene Gegenstände. Durch die Taten entstand rund 5100 Euro Sachschaden. Die 42-Jährige ist großteils geständig. Allerdings soll sie noch während der Ermittlungen im Mai 2023 im Bezirk Urfahr-Umgebung erneut Kellereinbrüche begangen haben. Sie wurde vorläufig festgenommen und wird auf freiem Fuß angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.