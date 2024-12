Mühlviertler Wirtshausmusikanten zogen für kleine Julia die Spendierhose an

"Grenzenlos 7", das sind acht Musikanten aus sieben Mühlviertler Gemeinden, die in den vergangenen Monaten in ihrer jeweiligen Vereinstracht in Wirtshäusern in der Region aufspielten. Immer mit dabei: Die legendäre "Spendierhose" für freiwillige Spenden der Besucherinnen und Besucher.

Denn die Wirteroas hat seit ihrer Gründung nicht nur gesellige Unterhaltung und die Förderung der Wirtshauskultur zum Zweck, sondern auch die Unterstützung einer Familie aus der Region. Konkret wollten die Musikanten heuer der kleinen Julia und ihren Eltern helfen. Das Mädchen leidet an einer schweren Erkrankung und hat dabei bereits zwölf Operationen hinter sich gebracht. Stets an ihrer Seite: ihre Eltern Silke und Markus. Beide nehmen sich unendlich viel Zeit, um Silke ein starker Beistand sein zu können.

Ihren Abschluss fand die Wirteroas 2024 mit besinnlichen Melodien in der Pfarrkirche Waldburg. Hier wurde der Familie auch ein Scheck mit dem Erlös des diesjährigen Konzertreigens überreicht: Bemerkenswerte 11.000 Euro konnten Julias Eltern Dank der Spendenfreudigkeit des Publikums sowie der Unterstützung zahlreicher Firmensponsoren und der Region Mühlviertler Kernland übergeben werden. "Mit einer derart hohen Summe helfen zu können, bereitet uns allen ganz viel Freude", sagt Johannes Freudenthaler, Sprecher von "Grenzenlos 7".

Die Wirteroas wird es übrigens auch im kommenden Jahr geben. Interessierte Gastwirte und Veranstalter können sich bereits melden unter: verein@wir-wirtshaus-musikanten.at

