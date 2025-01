Mühlviertler Winzer Philipp Fuchs im "Buch der erfolgreichen Menschen"

Die Namen Marcel Hirscher oder Thomas Gottschalk sind nicht nur im deutschsprachigen Raum rundum bekannt. Doch was hat ein aufstrebender Weinbauer aus Sarleinsbach damit zu tun? Philipp Fuchs, Weinliebhaber und Nebenerwerbswinzer, findet seinen Namen neben all den Prominenten im Buch "Successful People in Germany and Austria". Darin werden erfolgreiche Menschen aus Deutschland und Österreich porträtiert. Prominente oder Politiker sind darin ebenso aufgenommen wie "ganz normale" Menschen. Allein: Sie müssen in ihrem Bereich herausstechen. Das tut der Sarleinsbacher mit seinem Wein auf alle Fälle.

Wie er es ins Buch "geschafft" hat, darüber lässt sich spekulieren: "Das weiß ich selbst nicht genau", rätselt der Weinbauer. "Ich vermute, dass es mit meiner jüngsten Weinprämierung zusammenhängt, die sehr erfolgreich war. Damit konnte ich viele Menschen erreichen." Der entscheidende Tipp, der die Buchredaktion zu Philipp Fuchs führte, kam aus Wien – so viel weiß man. Fest steht, dass sein Name in einer Reihe mit Größen aus Sport, Unterhaltung, Wirtschaft und Kultur steht. Philipp Fuchs hat sich in der oberösterreichischen Weinbauszene bereits einen gewissen Stellenwert erarbeitet. Bei der Piwi Wine Challenge konnte er im vergangenen Sommer doppelt punkten: Eine Gold- und eine Silbermedaille gingen an seine Weine.

Weinberg wird erweitert

Der Weinbauer plant nun, seine Anbaufläche zu verdoppeln. "Ich erweitere um einen Hektar, das sind 2700 neue Rebstöcke. Damit wird mein zweites Standbein noch stabiler."

Soziales Engagement

Philipp Fuchs verbindet seine Leidenschaft für den Wein mit sozialem Engagement. In Zusammenarbeit mit der Behindertenwerkstätte Arcus in Sarleinsbach lässt er dort Weinkisten aus Naturholz anfertigen. "Die Kisten sehen nicht nur edel aus, sie geben auch Menschen mit Beeinträchtigungen die Möglichkeit, einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen", erklärt Fuchs. Sollte der Verkauf in den Kisten erfolgreich sein, könnte daraus eine langfristige Zusammenarbeit entstehen.

