Die für Mitte August geplanten Großveranstaltungen „Mühlviertler Wiesn“ und „Erlebnismesse Tiere & Landtechnik“ können heuer wegen der Corona-Einschränkungen nicht stattfinden. Der Vorstand der Messe Mühlviertel hat eine Verschiebung der Veranstaltungen mit ihrem schon detailliert ausgearbeiteten Programm auf 2021 beschlossen. Die nächste Mühlviertler Wiesn und Erlebnismesse wird somit nächstes Jahr rund um den Feiertag „Maria Himmelfahrt“ vom Donnerstag 12. bis Sonntag 15. August 2021 stattfinden. Corona konnte allerdings dem Bau der neuen Messehalle nichts anhaben. Sie ist bis auf wenige Finalisierungsarbeiten fertig und wartet auf die Einweihung im Herbst.

Harte Entscheidung

„Wir haben darüber mit unserem Festwirt und mit der Stadtgemeinde Freistadt Gespräche geführt. Alle verstehen die Situation, aber natürlich bedauern wir sehr, dass wir diese Entscheidung treffen mussten“, sagt Messepräsident Franz Kastler. „Wir ersuchen alle Aussteller und Betriebe, Vereine und Organisationen, Kulturschaffende und Musikgruppen, Partner und Helfer um ihr Verständnis. Sie haben schon viel Zeit und Energie in die Vorbereitungen gesteckt. Dieser Aufwand war nicht umsonst, sondern soll nun eben nicht heuer, sondern nächstes Jahr Früchte bringen.“

Die Idee der Jubiläumsmesse wird auch 2021 in enger Abstimmung mit der Stadtgemeinde Freistadt umgesetzt, die ihre Aktivitäten aufgrund der Coronakrise ebenfalls verschieben musste. Alle bereits für heuer konzipierten Schwerpunkte werden auch im kommenden Jahr umgesetzt, wie etwa die erstmals seit längerer Pause wieder angesetzte Schau mit Nutztieren und Tierhaltung zu den Fachthemen Rind, Pferd, Schaf und Ziege. Auch dem Landtechnik-Bereich, der Sonderschau „Durchs Bauernjahr“ sowie Jagd und Blasmusik werden bei der Messe 2021 ausführlich Platz eingeräumt.

Hoffnungsschimmer für M8000

Die Verantwortlichen des Sommersport-Ereignisses „Mühlviertel 8000“ wollen die angekündigten Lockerungen für den Sport in den kommenden Wochen abwarten. Im Juni soll entschieden werden, ob die Veranstaltung am Samstag 26. September in Verbindung mit einem Oktoberfest durchgeführt oder auf den traditionellen „Mühlviertler Wies’n“-Termin 2021 verschoben wird.

Neue Messehalle

Nichts anhaben konnte das Coronavirus hingegen den Bauarbeiten bei der neuen Messehalle 2. „Freilich schmerzen die Absagen von Veranstaltungen in den vergangenen Wochen in der Freistädter Messehalle. Umso mehr Energie konnten wir in die Finalisierung der neuen Messehalle 2 stecken. Es fehlen nur noch kleine Feinschliffe und letzte Arbeiten, etwa beim Eingang und der Beschilderung. Auch Kulturveranstalter dürfen sich schon freuen. Die Ausstattung ist top in Sachen Akustik und Beleuchtung“, so Messepräsident Franz Kastler. Entsprechend stolz zeigte sich der Messevorstand am vergangenen Donnerstag bei dem Rundgang durch die neue, hochprofessionelle Veranstaltungslocation auf dem Messegelände.