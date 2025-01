Mühlviertler Whisky und eine steirische Eiche

Ein Fass aus steirischer Eiche, gefüllt mit 100 Litern Single Malt Whisky, der 14 Jahre im Whiskysafe der Erlebnisdestillerie Affenzeller in Alberndorf gelagert war, das ist schon ein ganz besonderer Tropfen. Ebendiesen hat Peter Affenzeller bei der vierten Auflage von Arnold Schwarzeneggers Klima-Charity-Auktion im Goinger Stanglwirt für den guten Zweck zur Verfügung gestellt.

Nachhaltigkeit als Prinzip

Immerhin sind Nachhaltigkeit und Regionalität Grundprinzipien der Mühlviertler Destillerie. Diesen Gedanken versucht er in der Genusswelt am heimischen Hof erlebbar zu machen. Diese liegt eingebettet in jene Landschaft, die auch den Großteil der Rohstoffe für Whisky, Gin und hochprozentige Premium-Produkte gedeihen lässt. Besucher aus aller Welt begrüßt Peter Affenzeller in Alberndorf. Im neuen Kino seiner Genusswelt versucht er den Gästen die Werte, die hinter den Produkten stehen, zu vermitteln. Diese hat der Mühlviertler von klein auf mitbekommen. Zwar hat die heutige Destillerie mit dem bäuerlichen Schnapsbrennen seiner Jugend nicht mehr viel zu tun, die wichtigsten Eckpfeiler sind aber dieselben: Geduld, Zeit, Sorgfalt und die Liebe zum Produkt.

Denn eines ist für Affenzeller sonnenklar: "Qualität setzt sich immer durch." So strebt er erst gar nicht danach, der größte Whisky-Brenner Europas zu werden. Vielmehr sollen die Produkte aus dem Mühlviertel die Spirituosenkarten in den besten Häusern zieren.

Wein, Genuss und Affenzeller

Außerdem sind Affenzeller und sein Team bekannt für pfiffige Marketing-Auftritte – man erinnere sich nur an den RuMonkey-Affen auf dem Opernball. Dieser avancierte zwischenzeitlich zum beliebten Selfie-Partner, egal ob im Mühlviertel, Paris oder in fernöstlichen Metropolen. Das nächste Mal in heimischen Gefilden anzutreffen ist der wohl bestgekleidete Affe seit Herrn Nilsson auf der "Wein & Genuss" am 14. und 15. Februar im Design Center in Linz. Denn dort, wo erlesene Weine zwar die Hauptrolle spielen, darf auch Hochprozentiges nicht fehlen.

Karten für die größte derartige Messe außerhalb Wiens gibt es noch unter www.weingenusslinz.at

