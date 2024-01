Mühlviertler (55) warf Ziegel auf fahrendes Auto und urinierte in Zelle

Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Freistadt meldete sich am Dienstag gegen 17 Uhr bei der Polizeiinspektion Freistadt und gab an, dass ihr Pkw auf einem Güterweg in Lasberg durch einen Ziegelwurf auf ihre Windschutzscheibe beschädigt wurde. Mehrere Streifen fuhren daraufhin zu der gemeldeten Adresse. Der Grund: An der Adresse wohnt ein Mann (55), der in der Vergangeheit bereits öfter durch seine Gewaltbereitschaft aufgefallen ist.

Beim Eintreffen öffnete der 55-Jährige die Haustüre mit einem Küchenmesser in der Hand und drohte den Polizisten. Da der Mann trotz Einwirken der Polizei das Messer nicht fallen ließ, wurden Streifen der SIG (Schnelle Interventionsgruppe) zur Unterstützung gerufen. Die Sonderkräfte öffneten gewaltsam die Eingangstür und nahmen den Mann fest.

Während der Anhaltung in der Verwahrungszelle verhielt sich der 55-Jährige weiterhin aggressiv und urinierte in die Zelle. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde er in die Justizanstalt gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.