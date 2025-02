Mühlviertler "Wackelkontakt" geht durch die Decke

In allen Aprés-Ski-Bars des Landes - und nicht nur dort - ist der Song "Wackelkontakt" des bayerischen Sängers "Oimara" der Partyhit der Saison. Ein Videoclip, in dem Jürgen Maier, Sänger der Mühlviertler Band "Zwirn", mit dem als Stehlampe verkleideten Sohn seines Bandkollegen Siegi als blinkende Stehlampe die neue Alpenversion des Liedes performt, geht derzeit auf allen Sozialen Medien förmlich durch die Decke: Innerhalb der vergangenen zehn Tage wurde der Clip 1,2 Millionen mal aufgerufen.

Mehr zum Thema Musik Viraler Aprés-Ski-Hit "Wackelkontakt“ auf Platz 1 der Charts Egal ob beim Aprés-Ski, auf der Faschingsparty oder auf Social Media: Am Hit „Wackelkontakt“ von "Oimara" kommt aktuell kaum jemand vorbei. Viraler Aprés-Ski-Hit "Wackelkontakt“ auf Platz 1 der Charts

"Dass dieser Clip so viral geht, ist eine Sensation für uns! Noch nie wurde ein Video von Zwirn so oft und vor allem in so kurzer Zeit auf Instagram und Tik Tok angeklickt wie dieses", heißt es in einem Statement der Band. Mittlerweile gibt es auch schon Anfragen von TV-Redaktionen, die über den Videoclip berichten wollen. Sehr zur Freude der Kefermarkter Band: "Wir sind sehr gespannt was noch alles passiert mit unserer Alpenversion von Wackelkontakt."

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper