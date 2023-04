Mühlviertler Volleyball-Teams holten sich zwei Meistertitel

Im U14-Bewerb der Burschen zogen die jungen Mühlviertler nach souveränen Vorrundensiegen gegen Bad Hall und Steelvolleys II in das Finale ein, wo es zum Duell mit den Steelvolleys I kam. Die Nerven von Publikum und Trainern waren in der hin und her wogenden Partie zum Zerreißen gespannt, ehe Kapitän Matthias Gusenbauer mit einem Service-Winner den Matchball zum 2:0-Sieg verwandelte.

Den zweiten Meistertitel steuerte das U16-Team von Coach Johannes "Dicho" Dirnberger bei. Im Finale gegen Kremstalvolley legten die Burschen zunächst einen Fehlstart hin und lagen im ersten Satz bereits mit 0:7 zurück, ehe man die angesammelte Nervosität ablegen und ein starkes Spiel zeigen konnte. Zwar ging der erste Satz noch mit 21:25 verloren, dann ließen sich die jungen Mühlviertler aber die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und gewannen trotz harter Gegenwehr der Gegner mit 3:1.

