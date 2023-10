Mühlviertler Volksschulkinder sind Österreichs Klimameilen-Champions

Die Volksschule Pergkirchen wurde in Wien als Österreichs Klimameilen-Sommersieger ausgezeichnet.

Als eifrige und ausdauernde Klimaschützer erwiesen sich die Kinder der Volksschule Pergkirchen (Bezirk Perg). Sie verzichteten eine Woche lang auf Schulbus und Elterntaxi und legten den Schulweg in Begleitung ihrer Klassenlehrerinnen zu Fuß zurück. Damit sammelten die 81 Schülerinnen und Schüler 2049 Klimameilen – so viele wie keine andere Schule in Österreich.

Als Preis für ihr Engagement wurden die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse vergangene Woche von Bundesministerin Leonore Gewessler und Klimabündnis-Geschäftsführerin Elke Kastner nach Wien eingeladen und persönlich mit einer Urkunde und einem Pokal ausgezeichnet. Gewessler unterstrich bei dem Festakt im "Climate Lab" sowohl die Bedeutung des Klimaschutzes als auch, wie wichtig es ist, dass junge Menschen sich engagieren und Verantwortung für unsere Umwelt übernehmen. Dies hätten die Kinder aus Pergkirchen in vorbildlicher Weise gemacht.

Vor der Preisübergabe waren die beiden Klassen auf einen Rundgang in den Tiergarten Schönbrunn eingeladen. Die An- und Abreise der Volksschulkinder wurde von der österreichischen Postbus AG zur Verfügung gestellt.

Die jungen Preisträger hatten für den Festakt ebenfalls etwas vorbereitet: Sie trugen für Bundesministerin Gewessler und Klimabündnis-Geschäftsführerin Kastner ein Klimaschutz-Gedicht vor und sangen, an der Gitarre begleitet von ihrer Direktorin Georgine Wagner, ein Lied mit dem Titel "Hoi, hoi, in die Schul, gemma z’Fuaß, gemma z’Fuaß".

