Mühlviertler Volkskultur für Schifffahrtstouristen aus den USA

Die Mauthausener Delegation an Bord der "Avalon Illumination"

Bei den Passagieren der Donau-Kabinenschiffe macht der Verein Mauthausen Tourismus regelmäßig Werbung für die Region. Unterstützt von Musikanten und Goldhauben-Frauen gingen die Mauthausener kürzlich an Bord der "Avalon Illumination", um sich zum letzten Mal in dieser Saison mit "Stories, Sweets and Schnapps" zu präsentieren.

118 Gäste, großteils aus den USA, erfuhren während der Fahrt von Mauthausen nach Linz Wissenswertes über die Herstellung von Goldhauben. Gottfried Kraft, Vorsitzender von Mauthausen Tourismus, erzählte dazu persönliche Anekdoten und spannende Geschichten. Großen Anklang fand danach die Verkostung einer Linzertorte sowie von Nussschnaps. "Mit unserer Image-Tour möchten wir einem internationalen Publikum zeigen, was die Region Mauthausen und Linz alles zu bieten hat", sagt Gottfried Kraft. In den vergangenen sieben Jahren habe der Verein bereits mehreren tausend Schiffstouristen aus aller Welt eine Visitenkarte der Region mit auf den Weg geben können.

