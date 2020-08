Mühlviertler verletzte sich bei Holzarbeiten am linken Bein

Der Mann aus dem Bezirk Perg wollte gegen 10 Uhr in einem Waldstück in St. Thomas am Blasenstein mit der Motorsäge einen Baum fällen. Aus bisher ungeklärter Ursache schlug der fallende Baum aus und traf den 34-Jährigen am linken Bein.

Nachbarn konnten seine Hilfeschreie wahrnehmen und verständigten die Rettung. Der Rettungshubschrauber brachte den Forstarbeiter mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Amstetten.