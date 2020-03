Mühlviertler Unternehmer organisierte in China Schutzmasken für Ärzte

HASLACH. Normalerweise nutzt die Firma Holzmann aus Haslach ihre hervorragenden Kontakte zu der eigenen Niederlassung in China um Maschinen zu handeln. Nun haben die Mühlviertler bei ihren chinesischen Kollegen 4000 Stück dringend benötigte medizinische Schutzmasken per Express Flugpostlieferung organisiert. Diese wurden bereits der Ärzteschaft samt Mitarbeitern des Gesundheitszentrums in Haslach übergeben. Die Masken werden nun den Patienten und dem Personal der Praxis in Haslach zur Verfügung stehen, sowie an weitere Hausärzte im Bezirk verteilt. „Wir sind sehr froh, dass uns Holzmann bei der raschen Besorgung dieser so dringend benötigten Schutzmasken geholfen hat, da diese aktuell bei allen unseren Lieferanten vergriffen sind“, sagt Thomas Peinbauer, Arzt im Gesundheitszentrum. Die Hilfeleistung war für die Firma trotz eigener krisenbedingter Unsicherheiten selbstverständlich: „Derzeit kämpfen wir als Unternehmen eigentlich mit großen Herausforderungen und haben alle Hände voll zu tun, um einen halbwegs normalen Betrieb aufrecht zu erhalten. Dennoch war es für uns keine Frage hier in der Not unsere geschäftlichen Möglichkeiten und Ressourcen zur Verfügung zu stellen“, sagt Geschäftsführer Daniel Schörgenhuber, selbst gebürtiger Haslacher.

