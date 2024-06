Mühlviertler Tourismusschule servierte im Wiener Rathause

Ihre Kompetenz in Sachen Gastronomie-Service stellten die Schülerinnen und Schüler der Tourismusschulen Bad Leonfelden schon bei mehreren hochkarätigen Veranstaltungen, darunter dem Opernball, unter Beweist. Am vergangenen Wochenende war es der Ball der Oberösterreicher im Wiener Rathaus, bei dem 24 Schülerinnen und Schüler beste Figur machten. Bis in die frühen Morgenstunden wurde den Ballgästen jeder Essens- und Getränkewunsch erfüllt. Auch die professionelle Vor- und Nachbereitung war Teil des Arbeitseinsatzes.

