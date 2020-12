Dies bestätigte sich bei der Verleihung der diesjährigen Asean Renewable Energy Awards 2020. So wurde der Global-Hydro-Kunde Amcorp für zwei Flusskraftwerke am Liang River (Malaysia) mit der Auszeichnung in der Kategorie "National Grid" bedacht. Die Realisierung der beiden Kraftwerke mit je zehn Megawatt Leistung war nicht zuletzt aufgrund der innovativen Technologien der Mühlviertler Wasserkraftspezialisten von Global Hydro möglich.